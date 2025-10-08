Кейн не сыграет с Уэльсом, но будет готов к матчу отбора к ЧМ с Латвией, сообщил Тухель

Однако немец выразил уверенность, что Кейн будет готов к отборочному матчу чемпионата мира против Латвии 14 октября.
Статистику 32-летнего нападающего, представляющего «Баварию», можно увидеть здесь.
Главный тренер национальной команды Томас Тухель сообщил на пресс-конференции, что форвард пропустит товарищеский матч против Уэльса, который состоится завтра.
