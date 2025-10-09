Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.26

Дани Алвес стал отцом спустя полгода после того, как был оправдан по делу об изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес стал отцом от модели Жоаны Санс после того, как футболист в конце марта был оправдан судом Каталонии по уголовному делу о сексуальном насилии.

Источник: Reuters

Пара пока не делала никаких официальных заявлений, однако Жоана, которая шесть недель назад опубликовала фотографии детской комнаты, которую она подготовила для их будущего ребенка, сегодня намекнула на важное событие, разместив снимок букета цветов, который ей подарили, в сообщении со словами благодарности.

42-летний Алвес, у которого двое детей-подростков от первого брака, еще не обновил свои соцсети с момента рождения ребенка, о котором сообщил испанский сайт о знаменитостях Vanitatis.

Новорожденная — девочка, полное имя которой неизвестно, но, предположительно, оно начинается с буквы J — стала первым общим ребенком пары. Жоана поделилась новостью о своей беременности со своими 912 000 подписчиками в соцсети в конце марта. Это был один из ее первых постов после того, как Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование женщины в VIP-туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Позже приговор был отменен по апелляции. Жоана, которая прошла через ЭКО и пережила три выкидыша, поделилась новостью с эмоциональным видео, едва сдерживая слезы.