Дани Алвес стал отцом спустя полгода после того, как был оправдан по делу об изнасиловании

Новорожденная — девочка, полное имя которой неизвестно, но, предположительно, оно начинается с буквы J — стала первым общим ребенком пары. Жоана поделилась новостью о своей беременности со своими 912 000 подписчиками в соцсети в конце марта. Это был один из ее первых постов после того, как Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за изнасилование женщины в VIP-туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в декабре 2022 года. Позже приговор был отменен по апелляции. Жоана, которая прошла через ЭКО и пережила три выкидыша, поделилась новостью с эмоциональным видео, едва сдерживая слезы.