Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

Кучаев о возможном возвращении в ЦСКА: «Если будет интерес и “Ростов” даст добро — поговорим. Сказал бы, что в лучшем случае только 70% потенциала раскрыл, если не половину»

— Вы сказали, что стали более зрелым. Когда это произошло?

Источник: Спортс"

— Наверно, когда стал отцом. Тогда пришло такое взросление ментальное.

— Когда вы стали отцом?

— Почти полтора года назад — у меня дочке год и четыре месяца.

— С учетом ваших слов о большей зрелости после рождения дочери и успехов в «Ростове» подумываете о том, чтобы попытаться в ближайшей перспективе вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня?

— Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист.

Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то.

Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину.

Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом, — сказал полузащитник «Ростова» Константин Кучаев.