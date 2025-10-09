Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

Криштиану Роналду: «У нас уникальное тело — все в нем взаимосвязано. Нужно быть уверенным в себе — с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше»

Нападающий «Аль-Насра» открыл косметологическую клинику в Эр-Рияде. Ее основным профилем станет уход за волосами и их лечение.

Источник: Спортс"

"Волосы одинаковы, потому что у нас уникальное тело. И все в нем взаимосвязано.

Нужно быть уверенным в себе — с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше. Чувствуешь себя комфортно. Думаю, это самое главное.

Уверенность не приходит извне, она всегда исходит изнутри, но всегда приятно хорошо выглядеть и снаружи. Поэтому для меня здоровье — это главное.

На мой взгляд, чем лучше здоровье, тем дольше жизнь. И это хорошо. Я стремлюсь быть частью крупных компаний, занимающихся вопросами здоровья.

У меня есть другие компании, связанные со здоровьем, но не с волосами. Так что я рад, что помогаем людям обрести уверенность в себе", — сказал Криштиану Роналду.