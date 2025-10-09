Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
30.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
20.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте — вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта хочет объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем

Действующее соглашение вингера и туринского клуба рассчитано до 2029 года.

Источник: Спортс"

Стороны могут продлить договор до 2030 года, однако понимания между клубом и футболистом еще не достигнуто, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» предлагает игроку зарплату на уровне пяти самых дорогих футболистов команды — в частности, Тен Копмейнерс зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. Это наименьшая сумма в этой пятерке. Однако сторона турецкого футболиста рассчитывает получить больше, учитывая новый статус Йылдыза.

Отмечается, что «Челси» готов предпринять еще одну попытку подписать вингера — ранее туринцы отказались продать игрока за 70 миллионов евро.

Кроме того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта желает объединить Йылдыза в каталонском клубе с Ламином Ямалем.