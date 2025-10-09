«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте — вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта хочет объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем

«Ювентус» предлагает игроку зарплату на уровне пяти самых дорогих футболистов команды — в частности, Тен Копмейнерс зарабатывает 4,5 миллиона евро в год. Это наименьшая сумма в этой пятерке. Однако сторона турецкого футболиста рассчитывает получить больше, учитывая новый статус Йылдыза.