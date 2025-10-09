Ричмонд
Умер главный тренер «Бока Хуниорс»

Аргентинский футбольный мир понес тяжелую утрату — на 70-м году жизни скончался главный тренер «Бока Хуниорс» Мигель Анхель Руссо. О его смерти сообщила пресс-служба клуба.

Источник: Reuters

В сентябре специалист был госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей, после чего его состояние ухудшилось.

«До самого конца он оставался верен своей страсти — футболу. Даже находясь в больнице, он продолжал следить за всеми событиями и быть вовлеченным в работу команды. Мигель был настоящим бойцом — как на поле, так и на тренерской скамейке», — говорится в официальном заявлении клуба.

Игровую карьеру Руссо полностью провел в «Эстудиантесе». Тренерскую деятельность он начал в 1989 году, работая с такими командами, как «Ланус», «Велес Сарсфилд», «Сан-Лоренсо», «Аль-Наср», «Мильонариос», «Эстудиантес» и «Бока Хуниорс».

С «Бокой» Руссо был связан тремя этапами — в 2007, 2020−2021 и 2025 годах. Под его руководством клуб в 2007 году завоевал Кубок Либертадорес, вписав яркую страницу в свою историю.