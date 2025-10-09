«В Москве за МКАД — мрак, в Германии все чисто». Футболист «Санкт-Паули III» Кагерманов о разнице между странами

— Что тебя удивило в Германии?
— Куда ни взгляну, везде красиво! В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии — все чисто, привлекательно.
— Есть минусы?
— Назову общественный транспорт. Немецкая точность — миф. Они говорят: «Мы пунктуальные». Но это бред! Поезда и автобусы стабильно опаздывают на 10−20 минут. Российский общественный транспорт развит намного лучше.
— Тем не менее выбираешь метро, а не такси?
— В Германии — лютые пробки, поэтому общественный транспорт — хороший выход. Поезда отвезут, куда хочешь. Если бы не опаздывали, то вообще супер.