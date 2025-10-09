Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.26

«В Москве за МКАД — мрак, в Германии все чисто». Футболист «Санкт-Паули III» Кагерманов о разнице между странами

Полузащитник третьей команды немецкого «Санкт-Паули» Муслим Кагерманов в интервью автору Sport24 Алексею Фаткадынову сравнил жизнь в Германии и России.

Источник: Sport24

— Что тебя удивило в Германии?

— Куда ни взгляну, везде красиво! В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии — все чисто, привлекательно.

— Есть минусы?

— Назову общественный транспорт. Немецкая точность — миф. Они говорят: «Мы пунктуальные». Но это бред! Поезда и автобусы стабильно опаздывают на 10−20 минут. Российский общественный транспорт развит намного лучше.

— Тем не менее выбираешь метро, а не такси?

— В Германии — лютые пробки, поэтому общественный транспорт — хороший выход. Поезда отвезут, куда хочешь. Если бы не опаздывали, то вообще супер.