В Китае футболист сломал шею, врезавшись в рекламный щит во время матча

Инцидент произошел во время матча второго по силе дивизиона с «Чунцин Тунлянлун» 5 октября. В борьбе за мяч у боковой линии соперник толкнул тоголезского футболиста, который головой врезался в рекламный щит.
31-летнему Асамоа диагностировали вывих и переломы шейных позвонков, а также блокировку позвонков с компрессией нерва, сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление клуба. Ему грозит тяжелая параплегия (паралич обеих нижних конечностей), он пропустит все оставшиеся матчи сезона.
Накануне Асамоа успешно провели операцию, его состояние стабильное.
Примечательно, что игрок, толкнувший Асамоа, получил только желтую карточку.