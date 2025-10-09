Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
75.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.30
П2
2.26

В Китае футболист сломал шею, врезавшись в рекламный щит во время матча

Полузащитник китайского клуба «Гуанси Пингго» Самуэль Асамоа получил серьезную травму, ударившись о рекламный щит.

Инцидент произошел во время матча второго по силе дивизиона с «Чунцин Тунлянлун» 5 октября. В борьбе за мяч у боковой линии соперник толкнул тоголезского футболиста, который головой врезался в рекламный щит.

31-летнему Асамоа диагностировали вывих и переломы шейных позвонков, а также блокировку позвонков с компрессией нерва, сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление клуба. Ему грозит тяжелая параплегия (паралич обеих нижних конечностей), он пропустит все оставшиеся матчи сезона.

Накануне Асамоа успешно провели операцию, его состояние стабильное.

Примечательно, что игрок, толкнувший Асамоа, получил только желтую карточку.