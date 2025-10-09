Ричмонд
Конате, Упамекано, Гехи — в шорт-листе «Реала». Приоритетная цель — защитник «Ливерпуля»

По информации Marca, в шорт-лист мадридского клуба входят Ибраима Конате из «Ливерпуля», Дайо Упамекано («Бавария») и Марк Гехи («Кристал Пэлас»). Контракты всех этих игроков с их нынешними клубами действуют до конца этого сезона.

Источник: Спортс"

Приоритетным вариантом для «сливочных» является подписание Конате, который все еще не согласился подписать новое соглашение с мерсисайдцами. Услуги Упамекано предложили мадридцам, но Дайо не считается предпочтительным кандидатом.

Отмечается, что следующим летом истекают контракты выступающих за «Реал» Антонио Рюдигера и Давида Алабы.