Конате, Упамекано, Гехи — в шорт-листе «Реала». Приоритетная цель — защитник «Ливерпуля»

По информации Marca, в шорт-лист мадридского клуба входят Ибраима Конате из «Ливерпуля», Дайо Упамекано («Бавария») и Марк Гехи («Кристал Пэлас»). Контракты всех этих игроков с их нынешними клубами действуют до конца этого сезона.