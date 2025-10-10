Ричмонд
У жены тренера «Зенита» украли золотые часы

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала в своих соцсетях, что у нее украли золотые часы Cartier.

Источник: Соцсети

«Хочу поделиться печалью дня. У меня дернули золотые часы Cartier. Не первый эпизод в этом месяце», — написала Анна.

Сергей Семак женился на Анне в 2008 году, для специалиста этот брак стал вторым, а для его избранницы — третьим. В браке у пары родились пятеро детей, и еще одну девочку они усыновили.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с ним петербургский клуб шесть раз подряд выигрывал РПЛ.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Зенит» идет на четвертом месте после 11-ти туров.