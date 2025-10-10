Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.90
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.58
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.19
П2
1.28
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Валерий Карпин: «Гол Ирана — следствие фола на Осипенко, который не определили. Игра понравилась отрезками»

В пятницу в Волгограде сборная России обыграл Иран в BetBoom товарищеском матче. Игру обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории.

Источник: Спортс"

— Как бы вы описали первые 10 минут матча?

— Да никак, ауты и угловые. Мы начали, они дошли до наших ворот и подали там, не знаю, шесть аутов и два‑три угловых. Понравилась ли игра? Отрезками скорее. Больше чем с Иорданией? Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась. И уровень сопротивления другой, не Иордания.

Второй тайм — начало не понравилась, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало.

— Пропущенный гол — это следствие чего?

— Это следствие фола на Максиме Осипенко, который не определили.

— Какой план на ближайшие три дня?

— Сначала улететь из Волгограда, это первая задача, — сказал тренер сборной России.

