Валерий Карпин: «Гол Ирана — следствие фола на Осипенко, который не определили. Игра понравилась отрезками»

— Как бы вы описали первые 10 минут матча?
— Да никак, ауты и угловые. Мы начали, они дошли до наших ворот и подали там, не знаю, шесть аутов и два‑три угловых. Понравилась ли игра? Отрезками скорее. Больше чем с Иорданией? Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась. И уровень сопротивления другой, не Иордания.
Второй тайм — начало не понравилась, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало.
— Пропущенный гол — это следствие чего?
— Это следствие фола на Максиме Осипенко, который не определили.
— Какой план на ближайшие три дня?
— Сначала улететь из Волгограда, это первая задача, — сказал тренер сборной России.