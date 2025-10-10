Карпин о судействе игры с Ираном: «Смысл обсуждать? Если нарушение заслуживает красной — арбитр ФИФА должен ее показывать»

— Смысл сейчас это обсуждать? Если нарушение заслуживает красной карточки — арбитр ФИФА должен ее показывать, независимо от того, товарищеская это встреча или официальная. Когда мы играли с Сербией, тоже было удаление. Несмотря на то, что было жаль, что мы не смогли увидеть игру сборных в равных составах, если фол был на карточку — судья должен показывать карточку, — сказал тренер сборной России.