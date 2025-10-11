В Москве юные футболисты устроили массовую драку во время матча

Встреча состоялась в Москве в субботу и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Родины». Стычка между игроками, кадры которой попали в трансляцию, началась после финального свистка.
Голкипер ЦСКА Данил Вопилин подбежал к футболисту «Родины» Денису Уралеву и толкнул его в спину, после чего запасной вратарь армейцев Павел Коваленко, выбежав со скамейки запасных, продолжил толкать Уралева. В потасовке также принял участие футболист «Родины» Семен Скопцов, который нанес несколько ударов выбежавшему Коваленко. После этого Скопцова повалили на землю. Драку удалось закончить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих команд.
По завершении драки красные карточки получили начавший потасовку вратарь ЦСКА Вопилин, его одноклубник Коваленко, а также тренер команды Платон Пчелкин. В составе «Родины» красную карточку заработал Скопцов, а также предупреждение получил Уралев.