В Москве юные футболисты устроили массовую драку во время матча

Голкипер ЦСКА Данил Вопилин подбежал к футболисту «Родины» Денису Уралеву и толкнул его в спину, после чего запасной вратарь армейцев Павел Коваленко, выбежав со скамейки запасных, продолжил толкать Уралева. В потасовке также принял участие футболист «Родины» Семен Скопцов, который нанес несколько ударов выбежавшему Коваленко. После этого Скопцова повалили на землю. Драку удалось закончить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих команд.