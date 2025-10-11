Ричмонд
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.28
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.10
П2
1.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
26.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
Все коэффициенты
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.51
П2
5.90
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

В Москве юные футболисты устроили массовую драку во время матча

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Массовая драка произошла между футболистами московской «Родины» и столичного ЦСКА во время матча клубной лиги среди игроков 2011 года рождения.

Встреча состоялась в Москве в субботу и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Родины». Стычка между игроками, кадры которой попали в трансляцию, началась после финального свистка.

Голкипер ЦСКА Данил Вопилин подбежал к футболисту «Родины» Денису Уралеву и толкнул его в спину, после чего запасной вратарь армейцев Павел Коваленко, выбежав со скамейки запасных, продолжил толкать Уралева. В потасовке также принял участие футболист «Родины» Семен Скопцов, который нанес несколько ударов выбежавшему Коваленко. После этого Скопцова повалили на землю. Драку удалось закончить после вмешательства судей и членов тренерского штаба обеих команд.

По завершении драки красные карточки получили начавший потасовку вратарь ЦСКА Вопилин, его одноклубник Коваленко, а также тренер команды Платон Пчелкин. В составе «Родины» красную карточку заработал Скопцов, а также предупреждение получил Уралев.