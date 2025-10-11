Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
1.19
X
6.70
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Турция
П1
11.50
X
5.87
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Грузия
П1
1.17
X
9.75
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Ирландия
П1
1.14
X
10.00
П2
26.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Эстония
:
Италия
П1
41.00
X
14.25
П2
1.07
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Албания
П1
1.72
X
3.51
П2
5.80
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

Аршавин объяснил, зачем подал в суд на Барановскую

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью Sport24 заявил, что обратился в суд с иском к телеведущей Юлии Барановской для того, чтобы снизить процент алиментов, который в данный момент превышает 50%.

Источник: Соцсети

«История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно», — заявил Аршавин.

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до ¼ части всех доходов, а с апреля 2026 года — до ⅙ части всех доходов. Основной причиной таких требований бывший футболист называет выплату алиментов с августа 2025 года ребенку от другого брака.

По его словам, иск противоречит обещаниям, которые Аршавин давал в 2014 году. Тогда Барановская отказалась взыскивать с него алименты за 10 месяцев в размере €1,5 млн, пошла на уступки, но с условием, что алименты в дальнейшем останутся в определенном объеме.