Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
5
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Чайка
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
2
:
Андорра
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
2
:
Уфа
2
П1
X
П2

ФИФА хочет запретить проведение матчей лиг за границей и обратилась за юридическими консультациями. Правила могут обновить в следующем году

Ранее стало известно, что УЕФА «с неохотой» разрешил провести матч «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами, а игру «Милана» и «Комо» — в Перте.

Как пишет The Guardian, ФИФА обратилась за юридическими консультациями, чтобы понять, может ли она запретить проведение матчей национальных лиг за границей. Если это представится возможным, новые правила могут вступить в силу в начале следующего года.

В своем пресс-релизе УЕФА заявил, что соответствующая нормативная база ФИФА «недостаточно ясна и подробна» — это вызвало раздражение у руководителей Международной федерации футбола. Теперь организация работает над тем, чтобы ее регламент был более четким.