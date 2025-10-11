ФИФА хочет запретить проведение матчей лиг за границей и обратилась за юридическими консультациями. Правила могут обновить в следующем году

Как пишет The Guardian, ФИФА обратилась за юридическими консультациями, чтобы понять, может ли она запретить проведение матчей национальных лиг за границей. Если это представится возможным, новые правила могут вступить в силу в начале следующего года.
В своем пресс-релизе УЕФА заявил, что соответствующая нормативная база ФИФА «недостаточно ясна и подробна» — это вызвало раздражение у руководителей Международной федерации футбола. Теперь организация работает над тем, чтобы ее регламент был более четким.