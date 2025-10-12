«Спартаку» отказал бывший тренер Головина, Месси воссоединится с Неймаром. Трансферные слухи дня

Что в России
«Спартак» отказался возглавить бывший тренер «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман отказался возглавить московский «Спартак», утверждает бельгийский журналист Барт Лаге из издания De Standaard.
«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, “Спартак” предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — сказал Лаге, слова которого приводит «Чемпионат».
О том, что Клеман ведет переговоры со «Спартаком», Sport24 сообщал 9 октября.
Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», откуда 51-летний бельгийский тренер был уволен в феврале 2025 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат Бельгии — с «Брюгге» в сезонах 15/16, 19/20 и 20/21, а также с «Генком» в сезоне 18/19. С «Рейнджерс» Клеман завоевал Кубок шотландской лиги в сезоне 23/24. Кроме того, с «Брюгге» он брал Кубок Бельгии (14/15) и Суперкубок Бельгии (16/17, 21/22). В «Монако» Клеман работал с 3 января 2022 года по 4 июня 2023 года, не сумев завоевать титулов.
Гонсалес хочет уйти из «Краснодара»
Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил о намерении покинуть российский клуб и вернуться на родину — в уругвайский «Пеньяроль». Об этом он рассказал в интервью ESPN.
«Я понимаю, что у меня действует контракт, и интересы клуба не всегда совпадают с нашими. Посмотрим, что произойдет в декабре. Постараюсь найти решение вместе с руководством», — отметил Гонсалес.
По словам футболиста, возвращение в «Пеньяроль» остаётся его целью:
«Это мой дом. Хочу туда вернуться, собираюсь сделать всё возможное. Но не хочу давать громких обещаний — в футболе всё меняется очень быстро. Есть желание, но многое зависит от того, удастся ли договориться с клубом».
Как уточняет ESPN, уругвайский защитник рассчитывает обсудить с «Краснодаром» возможный уход уже в декабре.
Что в Европе
Фернандеш отказался ехать в Саудовскую Аравию
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о переезде в Саудовскую Аравию.
Ранее ходили слухи, что футболист близок к переходу в «Аль-Хиляль», который был готов заплатить за Фернандеша 120 млн евро.
"Я отказался от переезда в Саудовскую Аравию не из-за чемпионата мира.
Я никогда не думал о переезде. Я хотел остаться в «МЮ», и клуб хотел, чтобы я остался. Вот и все", — приводит слова полузащитника Sky Sports.
Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом
Нападающий «Сантоса» Неймар может воссоединиться со своими бывшими партнерами по «Барселоне» Луисом Суаресом и Лионелем Месси, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что нынешний клуб аргентинца и уругвайца «Интер Майами» рассматривает возможность трансфера 33-летнего бразильца. В американском коллективе хотят воссоединить легендарное трио перед окончанием их карьеры.
Переговоры еще не начались, но представители Неймара уже выразили заинтересованность в переезде форварда в США перед ЧМ-2026.
«Интер» в свою очередь также работает над переподписанием контрактов 38-летнего Месси и 38-летнего Суареса. Уже известно, что клуб потеряет на будущий сезон Жорди Альбу и Серхио Бускетса (объявили об окончании карьеры), которые также играли с Неймаром в «Барсе».
«Реал» может купить Холанда, если продаст Винисиуса
Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Как сообщает Caught Offside, представители испанского клуба уже связались с окружением норвежца, чтобы узнать, насколько реально организовать переход.
По данным источника, «сливочные» могут получить крупную сумму уже следующим летом — в случае продажи Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии. Потенциальная сумма сделки оценивается в 250 миллионов евро. Эти деньги могут стать основой для трансфера Холанда.
При этом «Манчестер Сити» не собирается расставаться со своим лидером: контракт форварда рассчитан до 2034 года, и клуб не рассматривает возможность продажи. Тем не менее, «Реал» не теряет надежды и продолжает следить за ситуацией.