«Спартаку» отказал бывший тренер Головина, Месси воссоединится с Неймаром. Трансферные слухи дня

Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», откуда 51-летний бельгийский тренер был уволен в феврале 2025 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат Бельгии — с «Брюгге» в сезонах 15/16, 19/20 и 20/21, а также с «Генком» в сезоне 18/19. С «Рейнджерс» Клеман завоевал Кубок шотландской лиги в сезоне 23/24. Кроме того, с «Брюгге» он брал Кубок Бельгии (14/15) и Суперкубок Бельгии (16/17, 21/22). В «Монако» Клеман работал с 3 января 2022 года по 4 июня 2023 года, не сумев завоевать титулов.