Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.06
П2
1.22
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.08
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.88
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.70
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.90
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
46.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2

«Спартаку» отказал бывший тренер Головина, Месси воссоединится с Неймаром. Трансферные слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Getty Images

Что в России

«Спартак» отказался возглавить бывший тренер «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Филипп Клеман отказался возглавить московский «Спартак», утверждает бельгийский журналист Барт Лаге из издания De Standaard.

«Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, “Спартак” предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты», — сказал Лаге, слова которого приводит «Чемпионат».

О том, что Клеман ведет переговоры со «Спартаком», Sport24 сообщал 9 октября.

Последним местом работы Клемана был шотландский «Рейнджерс», откуда 51-летний бельгийский тренер был уволен в феврале 2025 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат Бельгии — с «Брюгге» в сезонах 15/16, 19/20 и 20/21, а также с «Генком» в сезоне 18/19. С «Рейнджерс» Клеман завоевал Кубок шотландской лиги в сезоне 23/24. Кроме того, с «Брюгге» он брал Кубок Бельгии (14/15) и Суперкубок Бельгии (16/17, 21/22). В «Монако» Клеман работал с 3 января 2022 года по 4 июня 2023 года, не сумев завоевать титулов.

Гонсалес хочет уйти из «Краснодара»

Крайний защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил о намерении покинуть российский клуб и вернуться на родину — в уругвайский «Пеньяроль». Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Я понимаю, что у меня действует контракт, и интересы клуба не всегда совпадают с нашими. Посмотрим, что произойдет в декабре. Постараюсь найти решение вместе с руководством», — отметил Гонсалес.

По словам футболиста, возвращение в «Пеньяроль» остаётся его целью:

«Это мой дом. Хочу туда вернуться, собираюсь сделать всё возможное. Но не хочу давать громких обещаний — в футболе всё меняется очень быстро. Есть желание, но многое зависит от того, удастся ли договориться с клубом».

Как уточняет ESPN, уругвайский защитник рассчитывает обсудить с «Краснодаром» возможный уход уже в декабре.

Что в Европе

Фернандеш отказался ехать в Саудовскую Аравию

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слухи о переезде в Саудовскую Аравию.

Ранее ходили слухи, что футболист близок к переходу в «Аль-Хиляль», который был готов заплатить за Фернандеша 120 млн евро.

"Я отказался от переезда в Саудовскую Аравию не из-за чемпионата мира.

Я никогда не думал о переезде. Я хотел остаться в «МЮ», и клуб хотел, чтобы я остался. Вот и все", — приводит слова полузащитника Sky Sports.

Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом

Нападающий «Сантоса» Неймар может воссоединиться со своими бывшими партнерами по «Барселоне» Луисом Суаресом и Лионелем Месси, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что нынешний клуб аргентинца и уругвайца «Интер Майами» рассматривает возможность трансфера 33-летнего бразильца. В американском коллективе хотят воссоединить легендарное трио перед окончанием их карьеры.

Переговоры еще не начались, но представители Неймара уже выразили заинтересованность в переезде форварда в США перед ЧМ-2026.

«Интер» в свою очередь также работает над переподписанием контрактов 38-летнего Месси и 38-летнего Суареса. Уже известно, что клуб потеряет на будущий сезон Жорди Альбу и Серхио Бускетса (объявили об окончании карьеры), которые также играли с Неймаром в «Барсе».

«Реал» может купить Холанда, если продаст Винисиуса

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Как сообщает Caught Offside, представители испанского клуба уже связались с окружением норвежца, чтобы узнать, насколько реально организовать переход.

По данным источника, «сливочные» могут получить крупную сумму уже следующим летом — в случае продажи Винисиуса Жуниора в один из клубов Саудовской Аравии. Потенциальная сумма сделки оценивается в 250 миллионов евро. Эти деньги могут стать основой для трансфера Холанда.

При этом «Манчестер Сити» не собирается расставаться со своим лидером: контракт форварда рассчитан до 2034 года, и клуб не рассматривает возможность продажи. Тем не менее, «Реал» не теряет надежды и продолжает следить за ситуацией.