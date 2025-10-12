Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
П1
16.00
X
7.06
П2
1.23
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
П1
2.10
X
3.08
П2
4.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
П1
1.13
X
10.75
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
П1
8.25
X
4.85
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
П1
1.70
X
3.96
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
П1
8.50
X
4.70
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
П1
4.60
X
3.90
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
П1
1.01
X
46.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2

Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026

В субботу сербы проиграли дома Албании (0:1) в отборе ЧМ-2026 и после 5 матчей занимают в таблице 3-е место.

Источник: Спортс"

"Я разговаривал с президентом и генеральным секретарем [Сербского футбольного союза] и сообщил о своей отставке.

Я и сам не ожидал такого поражения… Я тот, кто несет полную и исключительную ответственность", — сказал Стойкович.

60-летний тренер возглавлял сборную с 2021 года. В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Сербия крупно проиграла на своем поле Англии (0:5).

Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое».