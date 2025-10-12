Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026

"Я разговаривал с президентом и генеральным секретарем [Сербского футбольного союза] и сообщил о своей отставке.
Я и сам не ожидал такого поражения… Я тот, кто несет полную и исключительную ответственность", — сказал Стойкович.
60-летний тренер возглавлял сборную с 2021 года. В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Сербия крупно проиграла на своем поле Англии (0:5).
Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое».