«Зенит» считает, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно. Клуб готов продать хавбека за 25 млн евро (Жорже Никола)

После трансфера из «Фламенго» за 25 миллионов евро полузащитник сборной Бразилии провел 6 матчей в Мир РПЛ без результативных действий. 28-летний хавбек не играет с 23 августа и восстанавливается от травмы.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти, чтобы вновь попасть в сборную Бразилии, «Палмейрас» общается с игроком, а петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека.

Бразильский инсайдер Жорже Никола подтвердил информацию о настроении Жерсона и желании сменить команду ради сборной. Также он утверждает, что и «Зенит» не заинтересован в сохранении игрока. В клубе считают, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно.

Никола предполагает, что в связи со сложившейся ситуацией клуб из Санкт-Петербурга будет готов отпустить футболиста уже в январе.

До переезда в Россию Жерсон едва не перешел в «Аль-Иттихад». Зимой саудовские клубы могут снова рассмотреть покупку полузащитника. Возможны и варианты в Бразилии, но для местных клубов, включая «Палмейрас», сумма в 25 млн слишком высока, так что это маловероятно.

Кроме того, возвращение во «Фламенго» практически исключено, поскольку отношения между Жерсоном и его отцом и руководством клуба оень плохие. «Ботафого», который обычно инвестирует большие суммы в трансферы, уже не может этого делать. «Крузейро» изменил свой политику и теперь стремится подписывать более молодых игроков.