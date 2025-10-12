«Зенит» считает, что Жерсон играет очень медленно и недостаточно интенсивно. Клуб готов продать хавбека за 25 млн евро (Жорже Никола)

Кроме того, возвращение во «Фламенго» практически исключено, поскольку отношения между Жерсоном и его отцом и руководством клуба оень плохие. «Ботафого», который обычно инвестирует большие суммы в трансферы, уже не может этого делать. «Крузейро» изменил свой политику и теперь стремится подписывать более молодых игроков.