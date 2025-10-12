Ричмонд
Мбаппе о Месси: «Оказался абсолютно нормальным человеком, а как игрок — уникальный. Остается только стоять и смотреть. Нахождение рядом с ним помогло мне лучше понять игру»

Игроки выступали вместе за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

— Когда слышишь выражение «футболисты, которые вписали свое имя в историю футбола», сразу думаешь о Месси. Конечно.

— Какой он в жизни?

— Обычный. Когда ты знаменит, на тебя часто навешивают ярлыки — каким ты будто бы являешься. И если не послушать и не увидеть самому, можно даже поверить. Думаешь: «Ну да, наверное, он такой». Но нет.

Месси оказался абсолютно нормальным человеком, очень уважительным со всеми. А как игрок он… (вздыхает) — уникальный. Когда у тебя в команде есть такой футболист, и ты играешь в атакующий футбол, тебе остается только быть рядом и наблюдать за всем, что он делает. Как он завершает атаки, как останавливает мяч, как пасует. И я думаю, что то, что я был так близко к нему, очень помогло мне лучше понять саму игру.

— Сам Месси говорил мне, что жалеет о том, что не записывал все уроки, которые получал в «Барселоне» Гвардиолы. Но у меня ощущение, что ты многое запомнил…

— Думаю, мне просто повезло играть с Лео Месси. Никогда не думал, что это случится в моей карьере. Моей мечтой был переход в «Реал Мадрид», я никогда не думал об «Барселоне». А так как был уверен, что он всегда останется там, я знал, что смогу сыграть против него, но не с ним. Но это произошло, и это было нечто особенное.

Я многому у него научился и хочу поблагодарить его. Эти два года были невероятно насыщенными. Это поистине золотая возможность — иметь рядом с собой такого особенного игрока, — сказал нападающий «Реала».