Мбаппе о Месси: «Оказался абсолютно нормальным человеком, а как игрок — уникальный. Остается только стоять и смотреть. Нахождение рядом с ним помогло мне лучше понять игру»

Месси оказался абсолютно нормальным человеком, очень уважительным со всеми. А как игрок он… (вздыхает) — уникальный. Когда у тебя в команде есть такой футболист, и ты играешь в атакующий футбол, тебе остается только быть рядом и наблюдать за всем, что он делает. Как он завершает атаки, как останавливает мяч, как пасует. И я думаю, что то, что я был так близко к нему, очень помогло мне лучше понять саму игру.