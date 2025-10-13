Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
0
:
Польша
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
1
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
3
:
Гибралтар
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
2
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
2
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Кипр
4
П1
X
П2

Зинедин Зидан: «Анчелотти — хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен — это 80% команды»

Француз играл под руководством итальянца в «Ювентусе», а потом был его помощником в «Реале».

Источник: Спортс"

— Мой старый друг, важный человек в моей карьере. Он хороший тренер, потому что слушает игроков. У каждого тренера свои характеристики, и ты берешь что-то от каждого. Карло много слушает своих игроков.

Думаю, для тренера самое важное — страсть к футболу. Он должен прививать игрокам что-то, отдавать им все, что у него внутри. Если ты увлечен, ты всегда передаешь что-то другим. Тренер очень важен — это 80% команды. Если тренер серьезный, то и игроки такие же. Нужно излучать позитивную энергию. Я старался передавать игрокам абсолютную уверенность. Я говорил: «Мы молодцы, но этого недостаточно. Нам нужно больше работать, чтобы быть готовыми к матчу». И на тренировках я всегда давал им мяч, даже при физической нагрузке.

— Многие выдающиеся тренеры были полузащитниками во время футбольной карьеры.

— Да. Потому что в центре поля я, например, мог видеть все и понимать, что происходит. Я считаю, что полузащита — это сердце игры, — сказал бывший главный тренер «Реала» Зидан.