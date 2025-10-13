Зинедин Зидан: «Анчелотти — хороший тренер, он слушает своих игроков. Тренер очень важен — это 80% команды»

Думаю, для тренера самое важное — страсть к футболу. Он должен прививать игрокам что-то, отдавать им все, что у него внутри. Если ты увлечен, ты всегда передаешь что-то другим. Тренер очень важен — это 80% команды. Если тренер серьезный, то и игроки такие же. Нужно излучать позитивную энергию. Я старался передавать игрокам абсолютную уверенность. Я говорил: «Мы молодцы, но этого недостаточно. Нам нужно больше работать, чтобы быть готовыми к матчу». И на тренировках я всегда давал им мяч, даже при физической нагрузке.