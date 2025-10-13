Лапорта об отношениях с Месси: «Они немного испортились, когда “Барса” не продлила его контракт, но потом восстановились. Мы уверены, что сможем воздать ему должное»

"У нас были очень хорошие отношения долгое время. Когда мы не продлили его контракт, они немного испортились. Но потом они более-менее восстановились.
Мы уверены, что сможем воздать ему должное, чего он заслуживает", — заявил Лапорта.
Ранее президент «Барселоны» заявлял о планах отдать дань уважение экс-нападающему клуба после открытия нового стадиона «Камп Ноу».
