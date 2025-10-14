Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Эстония
:
Молдавия
П1
2.19
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Боливия
П1
1.27
X
6.83
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Грузия
П1
1.55
X
4.74
П2
6.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Испания
:
Болгария
П1
1.02
X
37.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Армения
П1
1.56
X
4.50
П2
6.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Португалия
:
Венгрия
П1
1.25
X
7.44
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Израиль
П1
1.21
X
8.00
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Андорра
:
Сербия
П1
18.00
X
7.02
П2
1.21
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Латвия
:
Англия
П1
50.00
X
17.00
П2
1.07

Черчесов пошутил над двухлетним столетием «Зенита»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов с юмором отреагировал на перенос столетнего юбилея «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

Выступая на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС), Черчесов обратился к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, отметив затянувшиеся сроки проведения юбилея команды.

«Богданович знает, что такое столетие! Только у нас в “Легии” был один год, а у вас — два», — заявил наставник «Ахмата».

Черчесов, возглавлявший «Легию» в 2021—2022 годах, провел параллель с европейским подходом к подобным датам.

Шутка прозвучала после заявления руководства «Зенита» о продлении юбилейных мероприятий на сезон-2025/26, несмотря на то, что официальное столетие клуба приходится на 2025 год. В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок России, уступив в борьбе за оба трофея в год, который должен был стать праздничным.