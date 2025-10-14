Черчесов пошутил над двухлетним столетием «Зенита»

Шутка прозвучала после заявления руководства «Зенита» о продлении юбилейных мероприятий на сезон-2025/26, несмотря на то, что официальное столетие клуба приходится на 2025 год. В прошлом сезоне «Зенит» впервые с 2017/18 не выиграл ни чемпионат, ни Кубок России, уступив в борьбе за оба трофея в год, который должен был стать праздничным.