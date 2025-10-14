Ричмонд
Быстров о Спаллетти в «Спартаке»: «С Лучано точно боролись бы за чемпионство. А я бы еще пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов!»

— «Спартак» еще проявится, на ваш взгляд?

Источник: Спортс"

— Да, когда возьмут нормального тренера. Может, с десятого раза до них дойдут мои советы брать Спаллетти! С Лучано точно боролись бы за чемпионство. Кота в мешке всегда успеют взять, а нормальный тренер сейчас свободен.

— А как же отношения Спаллетти с «Зенитом»?

— А что? Представляете, как это подогрело бы наш чемпионат! Спаллетти против «Зенита» — российский футбол стал бы еще интереснее!

— Вы думаете, Спаллетти действительно мог бы возглавить «Спартак»?

— Почему нет? По стопам Быстрова, ха-ха! А я бы еще пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов! — сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» под руководством Деяна Станковича идет на 6-м месте в таблице Мир РПЛ с 18 очками в 11 матчах.