Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Боливия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
2
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
1
:
Казахстан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Азербайджан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
2
:
Франция
2
П1
X
П2

Роналду установил мировой рекорд по голам в отборах на ЧМ. У Криштиану 42 мяча

40-летний форвард сборной Португалии сравнял счет в игре в Венгрией на 22-й минуте и вывел свою команду вперед в добавленное к первому тайму время.

Это 40-й и 41-й мячи Роналду в отборочных турнирах. Он обогнал Карлоса Руиса из Гватемалы, который удерживал рекорд с 6 сентября 2016 года.

Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.