Карпин о победе над Боливией: «Первый тайм — хорошо, второй — похуже. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание, где‑то опаздывали»

— Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где‑то недобегали, где‑то опаздывали.