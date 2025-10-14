Карпин о победе над Боливией: «Первый тайм — хорошо, второй — похуже. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание, где‑то опаздывали»

— Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Изучали соперника. Что они пытаются делать в отборочных играх, то же делали в нашем матче.
— Удалось посмотреть всех игроков? Смоделировали связки?
— Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм — не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где‑то недобегали, где‑то опаздывали.
— Выпустили пять игроков ЦСКА сразу. Это отразилось на командных взаимодействиях?
— Трудно оценить насколько. По какой шкале мерить? Если бы это сочетание играло против Ирана, возможно, было бы лучше. А возможно — хуже.
В матче с Боливией первый тайм — хорошо, второй тайм — похуже. Сравнивать игроков не вижу смысла. Команда выглядела неплохо. С Ираном — тоже хорошо, — сказал главный тренер сборной России.