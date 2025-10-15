Кокорин про «Спартак»: «Они подписали меня, чтобы плюнуть в лицо “Зениту”. У меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном из 2-й команды»

— Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо «Зениту». Эти два клуба любят между собой такое устраивать.
Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же «Зенит»! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды.
«Восстанавливаться в отпуск не поедешь, будешь здесь сидеть…».
— Кто это вам сказал?
— С подачи Заремы. Она сказала это руководителям клуба, а те — мне. Я ответил: «Со мной так не работает».
— С ней так ни разу и не пообщались?
— Нет. Ради интереса один раз сам написал ей сообщение: «Если вы хотите, давайте увидимся. У меня есть много вопросов». Она ответила, что все вопросы — через спортивного директора.
— С Федуном лично когда-нибудь виделись?
— Да. Но поговорили… никак, — сказал нападающий «Ариса».