Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
4
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Месси — рекордсмен по ассистам (60) за сборную. Он обогнал Неймара и Донована

Сегодня 38-летний форвард сделал два ассиста в товарищеском матче с Пуэрто-Рико (6:0). Теперь на его счету 60 результативных пасов за сборную Аргентины.

Источник: Sports.Ru

Месси побил рекорд бразильца Неймара и экс-нападающего сборной США Лэндона Донована, на счету которых по 58 ассистов.

За всю профессиональную карьеру, включая выступления за клубы, Месси сделал 398 голевых передач.