Месси — рекордсмен по ассистам (60) за сборную. Он обогнал Неймара и Донована

Месси побил рекорд бразильца Неймара и экс-нападающего сборной США Лэндона Донована, на счету которых по 58 ассистов.
За всю профессиональную карьеру, включая выступления за клубы, Месси сделал 398 голевых передач.
Сегодня 38-летний форвард сделал два ассиста в товарищеском матче с Пуэрто-Рико (6:0). Теперь на его счету 60 результативных пасов за сборную Аргентины.
