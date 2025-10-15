Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Окружение Дембеле хочет пересмотра контракта с «ПСЖ» после получения им «Золотого мяча». Клуб согласен, что зарплата Усмана не соответствует текущему статусу, но повышать до уровня Месси и Неймара

По информации L"Équipe, близкий круг футболиста намерен использовать награду лучшему футболисту мира как аргумент для пересмотра условий контракта в сторону повышения. Форвард уже получает самую высокую зарплату в «ПСЖ» — полтора миллиона евро в месяц до вычета налогов.

Источник: Спортс"

Также среди доводов — выдающийся спортивный вклад в прошлом сезоне (35 голов и 16 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах) и важная роль, которую он играл в команде в течение последних двух сезонов.

«ПСЖ» признает, что нынешняя зарплата Дембеле не соответствует его новому статусу, но при этом не намерен раздувать бюджет. Более того, в клубе считают, что завоеванный Дембеле «Золотой мяч» стал результатом «коллективной работы».

В клубе исключают вариант, при котором зарплата Дембеле приблизится к суммам, которые получали Лионель Месси и Неймар в годы парижской карьеры — примерно тридцать миллионов евро в год после вычета налогов. «ПСЖ» не хочет допускать прежних ошибок и вынужден учитывать требования финансового фэйр-плей.