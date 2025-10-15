Окружение Дембеле хочет пересмотра контракта с «ПСЖ» после получения им «Золотого мяча». Клуб согласен, что зарплата Усмана не соответствует текущему статусу, но повышать до уровня Месси и Неймара

Также среди доводов — выдающийся спортивный вклад в прошлом сезоне (35 голов и 16 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах) и важная роль, которую он играл в команде в течение последних двух сезонов.
«ПСЖ» признает, что нынешняя зарплата Дембеле не соответствует его новому статусу, но при этом не намерен раздувать бюджет. Более того, в клубе считают, что завоеванный Дембеле «Золотой мяч» стал результатом «коллективной работы».
В клубе исключают вариант, при котором зарплата Дембеле приблизится к суммам, которые получали Лионель Месси и Неймар в годы парижской карьеры — примерно тридцать миллионов евро в год после вычета налогов. «ПСЖ» не хочет допускать прежних ошибок и вынужден учитывать требования финансового фэйр-плей.