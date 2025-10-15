Соболев — 9-й по игре головой в атаке среди игроков национальных лиг за полгода по версии CIES. Дзюба — 11-й, Холанд — лучший

В рейтинге представлены игроки национальных чемпионатов, в расчет брались данные за последние шесть месяцев. Первую строчу занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с индексом 100. В РПЛ лучший Александр Соболев — 9 место (95,1).
Первая 11 игроков расположились так:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 100;
2. Хосе Лопес («Палмейрас») — 98,6;
3. Рональдо Мартинес («Платенсе») — 98,2;
4. Барнабаш Варга («Ференцварош») — 97,9;
5. Александр Серлот («Атлетико») — 97,4;
6. Анте Будимир («Осасуна») — 96,3;
7. Людовик Ажорк («Брест») — 95,3;
8. Орельен Шедлер («Шарлеруа») — 95,1;
9. Александр Соболев («Зенит») — 95,1;
10. Эвералдо Стум («Флуминенсе») — 94,4;
11. Артем Дзюба («Акрон») — 93,9;
…
17 Джон Кордоба («Краснодар») — 92,6.