Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

Соболев — 9-й по игре головой в атаке среди игроков национальных лиг за полгода по версии CIES. Дзюба — 11-й, Холанд — лучший

CIES составила топ-50 футболистов по количеству выигранных верховых единоборств по сравнению со средним показателем команды, а также по проценту успешных действий (только для атакующих позиций).

В рейтинге представлены игроки национальных чемпионатов, в расчет брались данные за последние шесть месяцев. Первую строчу занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с индексом 100. В РПЛ лучший Александр Соболев — 9 место (95,1).

Первая 11 игроков расположились так:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 100;

2. Хосе Лопес («Палмейрас») — 98,6;

3. Рональдо Мартинес («Платенсе») — 98,2;

4. Барнабаш Варга («Ференцварош») — 97,9;

5. Александр Серлот («Атлетико») — 97,4;

6. Анте Будимир («Осасуна») — 96,3;

7. Людовик Ажорк («Брест») — 95,3;

8. Орельен Шедлер («Шарлеруа») — 95,1;

9. Александр Соболев («Зенит») — 95,1;

10. Эвералдо Стум («Флуминенсе») — 94,4;

11. Артем Дзюба («Акрон») — 93,9;

17 Джон Кордоба («Краснодар») — 92,6.