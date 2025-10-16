Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.25
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.74
П2
4.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.95
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
6.09
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.18
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2

Семак: «Абсолютно точно не имею представления, что хотел сказать Дегтярев, и это точно вопрос не ко мне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, как отнесся к словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Минспорта заявил: «Я искренне и не знаю, кто главный тренер “Зенита”. И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма».

— Спокойно отнесся к этому. Абсолютно точно не имею представления, что он хотел сказать, и это точно вопрос не ко мне.

— Нет желания встретиться таким же тренерским составом, как на конференции, с министром и объяснить свою позицию по лимиту?

— Знаю, что на уровне клубов такая встреча планировалась. Есть руководство, которое представляет интересы клуба. Есть профсоюзы, которые представляют интересы футболистов. У тренеров есть свои вопросы. Все заинтересованы в том, чтобы все было проще, понятнее и яснее в том плане, куда мы двигаемся и зачем, — цитирует Семака «РБ Спорт».