Семак: «Абсолютно точно не имею представления, что хотел сказать Дегтярев, и это точно вопрос не ко мне»

— Знаю, что на уровне клубов такая встреча планировалась. Есть руководство, которое представляет интересы клуба. Есть профсоюзы, которые представляют интересы футболистов. У тренеров есть свои вопросы. Все заинтересованы в том, чтобы все было проще, понятнее и яснее в том плане, куда мы двигаемся и зачем, — цитирует Семака «РБ Спорт».