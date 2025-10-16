Семак: «Абсолютно точно не имею представления, что хотел сказать Дегтярев, и это точно вопрос не ко мне»

Ранее глава Минспорта заявил: «Я искренне и не знаю, кто главный тренер “Зенита”. И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма».
— Спокойно отнесся к этому. Абсолютно точно не имею представления, что он хотел сказать, и это точно вопрос не ко мне.
— Нет желания встретиться таким же тренерским составом, как на конференции, с министром и объяснить свою позицию по лимиту?
— Знаю, что на уровне клубов такая встреча планировалась. Есть руководство, которое представляет интересы клуба. Есть профсоюзы, которые представляют интересы футболистов. У тренеров есть свои вопросы. Все заинтересованы в том, чтобы все было проще, понятнее и яснее в том плане, куда мы двигаемся и зачем, — цитирует Семака «РБ Спорт».