Кураньи удивлен, что Дзюба не уехал в Европу: «Потрясающий! У него были все качества»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи в интервью корреспондентам Sport24 Андрею Бабичу и Петру Шатрову высказал мнение о лучшем бомбардире в истории российского футбола Артеме Дзюбе.

Источник: РИА "Новости"

— Вы играли против Дзюбы, когда он был совсем молод. Сейчас Артем — лучший бомбардир в истории российского футбола. Каким Дзюба вам запомнился?

— Потрясающий игрок! Очень высокий, но техничный и хороший завершитель. Стиль Дзюбы всегда мне нравился.

— Удивлены, что Артем так и не уехал в Европу? Если не считать Турции.

— Да, ведь все качества у него были. Так что попробовать стоило. Зато сейчас он лучший бомбардир в истории России.

— Кем Дзюба мог бы стать после завершения карьеры?

— По характеру он мог бы стать отличным тренером. Как его друг Слуцкий.