Жуть на Кипре: застрелен президент «Кармиотиссы». Два года назад в клубе работал Кержаков — и отзывался о нем плохо

«На Кипре был чувак, какой-то местный авторитет, и он, видимо, хотел еще иметь вес и в футболе. Он перед матчем подошел ко мне и спросил: “Это стартовый состав?” Я отвечаю, что да. А он мне говорит, что нужно поменять игроков. Я ему отвечаю, что вижу, кто лучше себя проявляет во время тренировок, что правильнее в этой игре будет этот состав.



На следующий день я выпустил тех, кого хотел. Ко мне через 10 минут игры подошел спортивный директор и сказал, что нужно поменять тех же игроков, которых назвал тот человек, что начальство убедительно просит. Я ему отвечаю, что, пока я тренер, этого не будет. Они спустились в перерыве и сами поменяли футболистов, пока я с помощниками обсуждал по горячим следам какие-то моменты. Захожу в раздевалку, а там два игрока уже переодеваются, потому что их поменяли. Я сказал: “Ребята, после этого матча меня, наверное, здесь уже не будет, поэтому делайте так, вам все-таки здесь играть”. В этот же день я написал заявление», — признавался Кержаков.