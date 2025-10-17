Жуть на Кипре: застрелен президент «Кармиотиссы». Два года назад в клубе работал Кержаков — и отзывался о нем плохо

Что происходит?
Кошмарная новость пришла с Кипра: в Лимасоле застрелен президент «Кармиотиссы» Ставрос Демосфенус. Известного 49-летнего бизнесмена и футбольного деятеля убили в собственной машине.
Настоящий детектив
По данным кипрских СМИ, инцидент произошел рано утром в пятницу. Согласно основной версии, Демосфенуса подстрелили у дома, после чего сын пострадавшего попытался доставить его в больницу, однако не успел. Бизнесмен скончался по пути на трассе, куда позднее и прибыла полиция.
Вскоре власти подтвердили информацию — Демосфенуса действительно смертельно ранили у дома, убийство уже назвали преднамеренным. Следователи работают на месте происшествия.
Демосфенус был хорошо известен в кипрских футбольных кругах — помимо «Кармиотиссы», он ранее занимал должность председателя правления в «Арисе», а несколько месяцев назад изъявил желание баллотироваться на пост президента Ассоциации футбола Кипра.
Клуб уже попрощался с функционером. «День, когда время остановилось для всех нас. Мы не выкладываем черно-белые фотографии, потому что это не соответствует характеру Ставроса Демосфенуса — прямого, настоящего, достойного человека, который ни на минуту не опустил голову. Навсегда в наших мыслях и сердцах — с его словами и образом мышления, которые продолжают нас направлять. Спасибо за все, президент», — сказано в официальном обращении «Кармиотиссы».
С нефутбольной стороны Демосфенус тоже хорошо известен — местные СМИ неоднократно связывали бизнесмена с кипрской мафией. По одной из версий, Ставрос возглавлял один из крупнейших криминальных кланов страны.
Дурная репутация
Примечательно, что два года назад «Кармиотиссу» возглавлял Александр Кержаков. Российский тренер продержался чуть больше месяца — с конца февраля по апрель. В интервью YouTube-каналу Smol Talk весной 2025 года Кержаков рассказывал, почему так быстро покинул клуб.
«На Кипре был чувак, какой-то местный авторитет, и он, видимо, хотел еще иметь вес и в футболе. Он перед матчем подошел ко мне и спросил: “Это стартовый состав?” Я отвечаю, что да. А он мне говорит, что нужно поменять игроков. Я ему отвечаю, что вижу, кто лучше себя проявляет во время тренировок, что правильнее в этой игре будет этот состав.
На следующий день я выпустил тех, кого хотел. Ко мне через 10 минут игры подошел спортивный директор и сказал, что нужно поменять тех же игроков, которых назвал тот человек, что начальство убедительно просит. Я ему отвечаю, что, пока я тренер, этого не будет. Они спустились в перерыве и сами поменяли футболистов, пока я с помощниками обсуждал по горячим следам какие-то моменты. Захожу в раздевалку, а там два игрока уже переодеваются, потому что их поменяли. Я сказал: “Ребята, после этого матча меня, наверное, здесь уже не будет, поэтому делайте так, вам все-таки здесь играть”. В этот же день я написал заявление», — признавался Кержаков.
О каком именно «авторитете» говорил тренер, неизвестно, но атмосфера в «Кармиотиссе» уже в 2023 году была характерная. Ждем результатов расследования.
Автор: Артем Белинин