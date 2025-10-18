Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: “Как выглядит антисемитизм?” Часто — как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему&raq

Джек Ангелидес сказал, что не хочет относиться к вопросам безопасности несерьезно, но отметил, что команда ездила в такие места, как Турция, где, по его словам, отношение к израильским командам «не такое уж доброжелательное», но полиция «была в полной боевой готовности», поэтому никаких инцидентов не было.
"Поэтому мне трудновато понять, почему так вышло, почему наши болельщики не могут чувствовать себя в безопасности, посещая этот матч.
И это еще заставляет задаться вопросом, честно говоря: приезжает делегация в составе руководства, игроков и всего вспомогательного персонала — будет ли она в безопасности или тоже есть проблемы?" — сказал генеральный директор.
Ангелидес отметил, что понимает причины запрета и старается не диктовать другим странам, как себя вести.
«Но я думаю, это чрезвычайно важный момент из-за того, что он символизирует. Я не употребляю это слово легкомысленно, но люди спрашивают: “А как выглядит антисемитизм?”.
И он часто проявляется как часть процесса — последовательности, иными словами, мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему", — подчеркнул менеджер в разговоре с BBC.