Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Гендиректор «Маккаби» о недопуске фанатов на игру с «Виллой»: «Cпрашивают: “Как выглядит антисемитизм?” Часто — как цепочка мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему&raq

Ранее стало известно, что болельщикам израильского клуба запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой» в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

Источник: Спортс"

Джек Ангелидес сказал, что не хочет относиться к вопросам безопасности несерьезно, но отметил, что команда ездила в такие места, как Турция, где, по его словам, отношение к израильским командам «не такое уж доброжелательное», но полиция «была в полной боевой готовности», поэтому никаких инцидентов не было.

"Поэтому мне трудновато понять, почему так вышло, почему наши болельщики не могут чувствовать себя в безопасности, посещая этот матч.

И это еще заставляет задаться вопросом, честно говоря: приезжает делегация в составе руководства, игроков и всего вспомогательного персонала — будет ли она в безопасности или тоже есть проблемы?" — сказал генеральный директор.

Ангелидес отметил, что понимает причины запрета и старается не диктовать другим странам, как себя вести.

«Но я думаю, это чрезвычайно важный момент из-за того, что он символизирует. Я не употребляю это слово легкомысленно, но люди спрашивают: “А как выглядит антисемитизм?”.

И он часто проявляется как часть процесса — последовательности, иными словами, мелких событий, ведущих к чему-то более зловещему", — подчеркнул менеджер в разговоре с BBC.