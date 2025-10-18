Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Британское правительство разбирается с недопуском фанатов «Маккаби»: «Никто не должен быть лишен возможности посмотреть матч просто из-за того, кто он такой. Делаем все возможное»

Ранее стало известно, что болельщикам израильского клуба запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой» в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

Источник: Спортс"

Как передает Sky News, с Даунинг-стрит получено подтверждение того, что обсуждения ведутся «быстро и на уровне правительства», а министры встречались в пятницу с целью обсудить снятие запрета.

«Никто не должен быть лишен возможности посмотреть футбольный матч просто из-за того, кто он такой. Правительство работает с полицией и другими партнерами, чтобы сделать все возможное для того, чтобы этот матч мог состояться в безопасных условиях в присутствии всех фанатов. Мы разбираемся, какие дополнительные ресурсы и поддержка потребуются, чтобы все фанаты могли присутствовать», — отметил представитель властей.