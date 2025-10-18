Мусаев о «Краснодаре»: «Галицкий мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе. Стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов»

И мы так же — в организации игры стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов. Сейчас многие команды хотят прессинговать высоко, прессинговать один в один. У нас есть Кордоба, который очень хорошо цепляет мячи, у нас есть быстрые фланги, есть Эдик [Сперцян], который может отдать любой по сложности пас, поэтому стараемся строить игру за счет этого.