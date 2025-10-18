Мусаев о «Краснодаре»: «Галицкий мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе. Стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов»

— Сергей Николаевич [Галицкий] никогда мне не говорил, что должно быть 11 воспитанников в составе.
Изменения в стиле? Говорил с Матвеем [Сафоновым] о том, как, допустим, строится выход от ворот в «ПСЖ» — Энрике говорит: «Меньше риска, аккуратнее через центр, играем более вертикально». И то, что на семинаре говорил Семин — стало меньше возни у своих ворот, игру передвинули вверх и команда пользуется сильными сторонами своих нападающих — Дембеле, Хвича, Дуэ.
И мы так же — в организации игры стараемся пользоваться сильными сторонами футболистов. Сейчас многие команды хотят прессинговать высоко, прессинговать один в один. У нас есть Кордоба, который очень хорошо цепляет мячи, у нас есть быстрые фланги, есть Эдик [Сперцян], который может отдать любой по сложности пас, поэтому стараемся строить игру за счет этого.
Но и в прошлый мой приход, мы также играли много через форвардов — Ари, через Берга. Это особенности нашей команды, мы стараемся выжимать максимум из того, что есть, — сказал тренер «Краснодара».