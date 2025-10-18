Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.67
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.20
П2
12.50
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2

Директор «Интера» опроверг слухи об интересе к Неймару: «Полная чушь»

Сообщалось, что 33-летнего форварда «Сантоса» предлагали миланскому клубу весной и вновь предложат в январе, когда тот станет свободным агентом.

«Неймар в “Интере”? Да ладно вам, это нонсенс. Мы никогда не разговаривали, его никогда нам не предлагали — все это полная чушь», — сказал Пьеро Аузилио.

В 13 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету Неймара 3 гола.