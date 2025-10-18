Мусаев об отказе Сперцяна «Саутгемптону»: «Он капитан клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться еще титулов»

Мы разговаривали с ним, Эдик разговаривал дома с семьей, и, думаю, больше перевесила его нынешняя позиция — он капитан команды клуба-чемпиона, вырос здесь и хотел бы остаться, чтобы добиться еще титулов. Никто ни на кого не давил, разговор был очень корректный, каждый высказал свое мнение, а он решил, что ему делать.