Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.86
П2
5.33
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.48
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Мостовой об Овечкине: «Когда говорят, что не забил — да ему не надо, другие во сне столько не забивали. Ему должны стоя аплодировать на каждом матче»

40-летний капитан «Вашингтона» забросил первую шайбу в регулярном чемпионате, отличившись в игре с «Миннесотой». В его активе стало 4 (1+3) очка за 5 матчей в текущем сезоне. За карьеру Овечкин забил 898 голов в регулярках НХЛ.

"В отпуске в Москве часто встречались с Александром, я даже участвовал в матче, который он организовал. Надорвал заднюю мышцу, до сих пор прийти в себя не могу, но так бывает.

Однако что сделал Саша в прошедшем сезоне — рекорд на века! Раньше был вечный рекорд Гретцки. Теперь не знают, какие фразы подобрать к рекорду Александра. Все теперь должны стоя аплодировать ему на каждом матче.

Когда говорят, что не забил. Да ему не надо! Другие во сне столько не забивали. Он должен получать удовольствие от игры, а болельщики — удовольствие от него", — сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Овечкин забил 975-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 41 шайба.