Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
5.30
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.73
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Дзюба про 1:0 с «Пари НН»: «Самая важная победа “Акрона” в сезоне. Фарт вернулся за все туры. Повезло во 2-м тайме — две штанги. Гудя много вытащил»

«Акрон» выиграл со счетом 1:0 в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Самая важная победа в сезоне. Самая важная! Фарт за все наши туры вернулся. Повезло во втором тайме, две штанги. Бились, сражались.

Ну и Гудя (Виталий Гудиев — Спортс«“) — молодец, на последнем рубеже много вытащил. Абсолютно правильно его признали лучшим игроком. Очень важная победа. Лучший момент для нашей команды! Надо дальше продолжать.

— Хотел реабилитироваться за прошлый матч?

— Реабилитироваться за счет того, чтобы выиграть.

Если команда побеждает — значит, правильно все делаем. Мы все вместе выигрываем и все вместе проигрываем. Забей я три, но сыграли бы 3:3, ничего бы не было.

Очень классно, что Лончар вышел и забил. Это и есть команда, когда люди с замены выходят и помогают, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.