Дзюба о сборной: «Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника»

— Следили за сборной?
— Чтобы оценивать, надо смотреть, я не смотрел. У Ирана, так понимаю, не было 5−6 человек. А боливийцев уверенно обыграли.
Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника, — сказал нападающий «Акрона».
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше