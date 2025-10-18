Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Зенит
2
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
15.20
П2
88.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетик
2
:
Карабах
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
8.00
П2
64.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.32
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.75
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.18
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.90
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.28
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.15
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Дзюба о сборной: «Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника»

Команда Валерия Карпина в BetBoom товарищеских матчах в октябре обыграла Иран (2:1) и Боливию (3:0).

Источник: Спортс"

— Следили за сборной?

— Чтобы оценивать, надо смотреть, я не смотрел. У Ирана, так понимаю, не было 5−6 человек. А боливийцев уверенно обыграли.

Наши молодцы, что выигрывают. Но хочется прям сильного соперника, — сказал нападающий «Акрона».

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
