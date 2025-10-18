Роналду забил 949-й гол в карьере — «Аль-Фатеху» ударом из-за пределов штрафной. За минуту до этого он не реализовал пенальти

За минуту до этого португалец не реализовал пенальти — его удар парировал вратарь.
Теперь на счету Роналду 807 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии.
Подробно со статистикой 40-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Фатеха» в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1, второй тайм) ударом из-за пределов штрафной на 60-й минуте.
