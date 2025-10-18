Компани о 2:1: «1-й тайм был почти идеальным, “Бавария” могла забить еще 2−3 гола. Во 2-м мы были медлительны, а “Боруссия” действовала агрессивно»

«Первый тайм был почти идеальным. Мы могли забить еще 2−3 гола. Второй тайм — нужно отдать должное “Боруссии”. Они боролись и действовали агрессивно, но еще и мы были медлительны и сами сбивали ритм. Тем не менее, в трудные моменты нужно оставаться опасными, что мы и делали, создавая моменты.
Об 11 победах подряд и отрыве от «Дортмунда» в 7 очков.
«Я не зацикливаюсь на этом. Я также это говорил ребятам. Мы должны продолжать в том же духе. Я хочу выиграть следующие 11 матчей. Эта игра уже позади, и нам нужно показать себя в следующей», — сказал Компани.