Компани о 2:1: «1-й тайм был почти идеальным, “Бавария” могла забить еще 2−3 гола. Во 2-м мы были медлительны, а “Боруссия” действовала агрессивно»

«Первый тайм был почти идеальным. Мы могли забить еще 2−3 гола. Второй тайм — нужно отдать должное “Боруссии”. Они боролись и действовали агрессивно, но еще и мы были медлительны и сами сбивали ритм. Тем не менее, в трудные моменты нужно оставаться опасными, что мы и делали, создавая моменты.