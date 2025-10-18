Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Внукам буду рассказывать, что бил по воротам»

В компенсированное к первому тайму время Воробьев, находясь у углового флага, направил мяч в сторону ворот ЦСКА. Находившийся рядом с форвардом железнодорожников защитник ЦСКА Милан Гайич не сумел заблокировать удар, а голкипер Владислав Тороп не отреагировал должным образом и пропустил гол.
"Внукам буду рассказывать, что бил по воротам. У нас получались атаки, но, к сожалению, не удавалось довести их до гола. Могли забивать больше.
Во втором тайме старались больше нагнетать, создавать моменты и отодвигать игру от своих ворот", — сказал Воробьев.