Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Монтес о попаданиях мяча в руку в матче с ЦСКА: «В 1-м моменте рука была в естественном положении, во 2-м мяч отскочил от газона. Если бы поставили пенальти, я бы закончил с футболом»

«Локомотив» выиграл матч 12-го тура Мир РПЛ со счетом 3:0. На 32-й минуте мяч дважды попал в руку мексиканскому защитнику железнодорожников. Главный арбитр встречи Иван Абросимов не стал назначать пенальти.

Источник: Спортс"

— За счет чего удалось победить ЦСКА?

— За счет чего удалось победить ЦСКА?

— Команда билась. Недельный микроцикл провели хорошо и провели прекрасный матч, забрали три очка. Тренер приводил нам статистику, что ЦСКА много забивает в первые 15 минут, но мы не позволили им это сделать. Статистика на нашей стороне.

— За счет чего «Локомотив» забивает много в дерби, но и при этом мало пропускает?

— Сегодня заслуга всей команды, что мы не пропустили. В атаке же у нас есть потенциал.

— Что можете сказать про игру рукой в штрафной. Это пенальти?

— В первом моменте рука была в естественном положении, во втором мяч отскочил от газона. Если бы нам поставили пенальти, я бы закончил с футболом.

— Как вам игра Батракова?

— Батраков провел хороший матч, у него есть потенциал. Надо расти дальше, добиваться целей.

— Видели ли вы когда‑то подобный гол, который забил Воробьев?

— Нет. Гол курьезный, все удивились. Это было следствие действий Воробьева, что совершил рывок, не дал мячу выйти за пределы поля, — сказал Монтес.