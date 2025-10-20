Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

У «Милана» 6 побед с общим счетом 13:2 и ничья с «Ювентусом» в последних 7 играх. При Аллегри у «россонери» лишь одно поражение

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Фиорентину» (2:1) в 7-м туре чемпионата Италии.

«Россонери» в этом сезоне провели девять матчей. Сперва они обыграли «Бари» (2:0), затем уступили «Кремонезе» (1:2), после чего выдали серию с шестью победами с общим счетом 13:2 и сухой ничьей с «Ювентусом».

24 октября «Милан» встретится с «Пизой».