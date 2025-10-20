У «Реала» 10 побед и поражение 2:5 от «Атлетико» в 11 матчах сезона. Дальше — «Ювентус»

В 11 матчах сезона мадридцы потерпели лишь одно поражение — от «Атлетико» (2:5) в Ла Лиге. Остальные матчи «Реал» выиграл.
Следующий соперник команды — «Ювентус». Встреча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 22 октября в Мадриде.
Команда Хаби Алонсо обыграла «Хетафе» (1:0) в 9-м туре Ла Лиги.
