Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Бурруль об удалении Ньома за удар рукой в лицо Винисиусу: «Спорно, не похоже на агрессию, но склоняюсь к красной из-за отстутствия намерения сыграть в мяч»

Защитник «Хетафе» получил красную карточку от Хосе Мунуэры Монтеро через минуту после выхода на замену в игре с «Реалом» за то, что попал выставленной в сторону рукой в лицо Винисиусу Жуниору.

"Это на грани между безрассудством и серьезной грубой игрой. Не похоже на агрессию, хотя удар рукой на уровне шеи несет большой риск. Довольно спорный момент.

Фактор, который заставляет меня склоняться к красной карточке, а не желтой, — это то, что игрок «Хетафе» явно стремится ударить соперника и не намеревается играть в мяч. Я думаю, что в таких ситуациях, когда есть сомнения в том, насколько опасны действия, нужно применять критерий явной умышленности — за контакт с игроком в ситуации без мяча", — сказал экс-рефери.