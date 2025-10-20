За фолы на Винисиусе в последних двух турах Ла Лиги удалены три футболиста — Ньом и Санкрис из «Хетафе» и Моуриньо из «Вильярреала»

В 8-м туре Сантьяго Моуриньо («Вильярреал») тоже получил обе желтые за нарушения на 25-летнем игроке «Реала».
Винисиус принял участие во всех девяти матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь.
В 9-м туре Ла Лиги за нарушения на бразильце были удалены сразу два футболиста «Хетафе». Аллан Ньом получил красную карточку за удар выставленной в сторону рукой в лицо, Алекс Санкрис был наказан второй желтой карточкой за то, что попал Винисиусу по ногам сзади.
