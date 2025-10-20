Аллегри о 2:1 с «Фиорентиной»: «Хороший матч “Милана”, до гола Гозенса у соперника не было ударов в створ. Сказал Леау пробить пенальти, главное — снизить процент промахов»

"Команда провела хороший матч. До гола Гозенса мы не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ. Этого пропущенного мяча можно было избежать, но мы тоже создали несколько моментов. После пропущенного гола была отличная реакция — и это непросто. Я доволен.
Леау вместе с Хименесом имели чуть больше свободы, но мы можем играть и без классического центрфорварда. Фофана много подключался из глубины — это большое преимущество, потому что мы можем заполнять штрафную площадь несколькими игроками.
Я сказал Леау пробить пенальти, но и Фофана — хороший исполнитель. Главное — уменьшить процент промахов«, — сказал главный тренер “Милана”.