Аллегри о 2:1 с «Фиорентиной»: «Хороший матч “Милана”, до гола Гозенса у соперника не было ударов в створ. Сказал Леау пробить пенальти, главное — снизить процент промахов»

"Команда провела хороший матч. До гола Гозенса мы не позволили сопернику нанести ни одного удара в створ. Этого пропущенного мяча можно было избежать, но мы тоже создали несколько моментов. После пропущенного гола была отличная реакция — и это непросто. Я доволен.