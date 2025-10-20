Хаби Алонсо: «У “Хетафе” в гостях всегда сложно, и надо знать, что матч будет не самым красивым. Пришлось закатать рукава, но “Реал” набрал три очка. Не сказал бы, что у нас з

Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
"Винисиус оказал положительное влияние на матч. Карточки, которые он спровоцировал, замены — все это дало нам преимущество, которым мы воспользовались. Это хороший пример того, что все важны. И Гюлер позитивно повлиял на игру.

"Винисиус оказал положительное влияние на матч. Карточки, которые он спровоцировал, замены — все это дало нам преимущество, которым мы воспользовались. Это хороший пример того, что все важны. И Гюлер позитивно повлиял на игру. Он отлично нашел Мбаппе передачей.

У «Хетафе» в гостях сложно играть, нужно уметь бороться и показывать характер. Также надо знать, что матч, вероятно, будет не самым красивым.

Мы были сосредоточены и делали то, что нужно. Пришлось закатать рукава.

Когда команда играет вдевятером, не должны возникать такие моменты, как в конце. Мы потеряли мяч и не заняли правильные позиции, несмотря на численное преимущество. Но теперь у нас на три очка больше, а остальное мы проанализируем.

Я бы не сказал, что у нас зависимость от Мбаппе. Я бы сказал, что мы им очень довольны. Он оказывает решающее влияние своими голами и вовлеченностью. За его голами стоит многое другое, и все это важно«, — сказал главный тренер “Реала”.